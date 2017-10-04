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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Ekim 2017 13:38

Alışverişte ortaya çıktı

Zorlu günleri geride bırakan oyuncu alışverişte görüntülendi.

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızlarından biriydi. Şöhret içinde büyümek pek çokları gibi onun için de hiç kolay olmadı.

Yaklaşık üç aydır kameralardan uzak durup kayıplara karışan 31 yaşındaki Amanda Bynes yaşam koçuyla birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.



Uyuşturucu ve rehabilitasyonla geçen zorlu yılları geride bırakan Bynes kendini yaşam koçunun ellerine bıraktığından bu yana daha sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyor.

Bynes son olarak verdiği bir röportajda Hollywood'a dönmeye hazır olduğunu belirtmiş, başlangıç olarak sevdiği komedi dizilerinden bazılarında konuk oyuncu olabileceğini söylemişti.


2000'lerin başında kariyerine komedi filmleri ve dizilerle devam eden Amanda Bynes o dönem yaptığı işten çok skandallarıyla gündeme gelmeye başlamıştı.

Yardım almak için psikiyatri merkezine yatmadan önce uyuşturucu altında araba kullanmak, arabayla çarpıp kaçma olayları, marijuana satın almak gibi birçok olayla kamuoyunun gözleri önünde bir çöküş yaşadı.


Bu sırada kendisi aleyhinde konuşan kişilere garip bir şekilde sataşmak için Twitter'ı kullandı. Ki bu sataşma genelde o kişileri çirkin veya kıskanç olmakla suçlamak şeklinde oldu. İşler gerçekten garip bir hal almıştı. Yeşil peruklar, mahkemeye komedi skecine gider gibi katılmalar... Başta komik gözüküyordu ama durum hızla karanlık ve yıkıcı bir hal aldı.


Neyse ki Amanda dahil kimse zarar görmeden bu süreç sonlandı ve Amanda yardım almaya başladı.

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