Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
4 Temmuz 2019 17:29

Alman filmleri temmuz ayında Goethe-Institut İstanbul'da

Temmuz ayı boyunca Alman sinemasından 4 film, ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

Goethe-Institut İstanbul ve Beyoğlu Pera Sineması iş birliğiyle düzenlenen "Pazartesi Filmleri" programında temmuz ayı boyunca 4 film sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Pera Sineması'nda ücretsiz olarak izlenime sunulacak filmler arasında "Koş Lola Koş", "Kara Göründü", "Yazlık" ve "Neukölln Unlimited" yer alıyor.

Program kapsamında 8 Temmuz'da seyredilebilecek, 1998 yapımı Alman gerilim filmi "Koş Lola Koş"ın yönetmen koltuğundaTom Tykwer'in oturuyor. Filmin oyuncu kadrosundaFranka Potente, Moritz Bleibtreu ve Herbert Knaup yer alıyor.

Yönetmenliğini Judith Keil ile Antje Kruska'nın gerçekleştirdiği, orijinal ismi "Land in Sicht" olan "Kara Göründü" adlı belgesel türündeki film, 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Thomas Loibl, Laura Tonke ve Ursula Werner'in başrollerini paylaştığı "Yazlık" adlı film de 22 Temmuz'da seyredilebilecek. Alman yapımı film,2017 Münih Film Festivali'nde "En İyi Yapım" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini,2017 Bavyera Film Ödülleri kapsamında ise "En İyi Senaryo" ödülünü aldı.

Orijinal ismi "Berlin City Limits" olan 2010 yapımı belgesel türündeki "Neukölln Unlimited" adlı film ise 29 Temmuz'da izlenebilecek.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir