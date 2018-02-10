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10 Şubat 2018 13:17

Altın Küreli oyuncu hayatını kaybetti

Altın Küre ödüllü başarılı oyuncu, John Gavin hayatını kaybetti

John Anthony Golenor, 8 Nisan 1931’de Los Angeles’ta doğdu. Annesi Meksikalı, babası Amerikalı olduğu için küçük John iki dilli büyüdü. Lise eğitimini Kaliforniya’da tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi’nde okudu. Askerliğini tamamladıktan sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle oyunculuğa adım attı. Amerikalı oyuncu 86 yaşında hayatını kaybetti.

1956 yapımı “Raw Edge” filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan John Gavin, onlarca yıllık kariyerinde birçok başarılı film ve dizide rol aldı. 1971-73 yılları arasında Ekran Oyuncuları Birliği’ne başkanlık yaptı, hayatının bir döneminde siyasete girerek 1981-86 yılları arasında Amerika’nın Meksika büyükelçisi olarak görev aldı. Ünlü yönetmen William Friedkin, oyuncunun ölüm haberiyle ilgili Twitter’da şöyle yazdı: “Üzücü bir gün, yakın arkadaşım John Gavin bu sabah hayatını kaybetti. Tanıdığım en iyi insanlardan biriydi, kardeşim gibiydi. Huzur içinde yatsın.”
1958 yapımı "A Time to Love and a Time to Die" filmiyle Altın Küre Ödülü kazanan John Gavin’in filmografisinde, “Psycho” (1960), “Spartacus” (1960), “A Breath of Scandal” (1960), “Back Street” (1961), “Tammy Tell Me True” (1961), “The Madwoman of Chaillot” (1969) ve “Pussycat, Pussycat, I Love You” (1970) gibi filmler bulunuyor.
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