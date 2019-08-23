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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Ağustos 2019 09:16

Altın Portakal için geri sayım başladı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı.


56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışmaya başvurular başladı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek festival kapsamında uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde düzenlenen yarışma, 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak. Yarışmaya başvurular 16 Eylül'de sona erecek.


Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ise dünyafestivallerinin gözde yapımlarını bir araya getirecek.


Antalya Film Forum ise bu yıl yeni projelerin hayata geçirilmesi için ülkenin en büyük destek platformu olmaya devam edecek.


Yapım süreci devam eden birçok filmin yanı sıra ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan yerli yapımların oluşmasına önemli kapı açan Antalya Film Forum'a başvurular da 6 Eylül'e kadar sürecek. Seçilecek projeler ise 24 Eylül'de açıklanacak.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalin idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstlenecek. Antalya Film Forum'un direktörlüğünü ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.


Öte yandan, festival, sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 lira değerinde destek sağlayacak.


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