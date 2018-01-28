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28 Ocak 2018 17:30

Altyazı Dergisi sinemaseverlerden destek bekliyor

Son dönemde ekonomik olarak bunalım içerisinde olan Altyazı dergisi sinemaseverlerden destek bekliyor.

Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği Altyazı Dergisi, son zamanlarda ekonomik sıkıntı içerisinde. Dergi, bu süreçte ek maddi kaynak yaratılmadığı taktirde yayın hayatını sonlandırma tehlikesiyle karşı karşıya. Altyazı Dergisi, bu bunalımı bir nebze de aşmak için bir dayanışma gecesi düzenlemeye karar verdi.

Moda Sahnesi’nde 30 Ocak Salı akşamı düzenlenecek partide Onur Ünlü, Rıza Kocaoğlu, Can Bonomo, Uluç Bayraktar ve ‘kim ki o’ grubu sahne alacak ve DJ kabininin başına geçecek.
Dergi yaptığı açıklamada, “Bize bu gece için mekânını açan Moda Sahnesi’ne de ayrıca teşekkür borçluyuz. Altyazı okuyucularını ve takipçilerini 30 Ocak Salı akşamı Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek partimizde bizimle bir arada olmaya, bir ağızdan şarkılar söylemeye ve dans etmeye davet ediyoruz! Eğer siz de destek olmak isterseniz, bir – veya birden fazla – bilet alarak gecemize katılabilirsiniz. Desteğiniz bizim için oldukça kıymetli ve hayati olacak. Bugüne kadar Altyazı’yı takip edenlere, tüm okuyucularımıza ve bilet alarak destek olanlara şimdiden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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