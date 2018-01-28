Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği Altyazı Dergisi, son zamanlarda ekonomik sıkıntı içerisinde. Dergi, bu süreçte ek maddi kaynak yaratılmadığı taktirde yayın hayatını sonlandırma tehlikesiyle karşı karşıya. Altyazı Dergisi, bu bunalımı bir nebze de aşmak için bir dayanışma gecesi düzenlemeye karar verdi.
28 Ocak 2018 17:30
Altyazı Dergisi sinemaseverlerden destek bekliyor
Son dönemde ekonomik olarak bunalım içerisinde olan Altyazı dergisi sinemaseverlerden destek bekliyor.
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