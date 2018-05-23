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23 Mayıs 2018 21:15

Altyazı Dünya Sinema Sözlüğü bayilerde!

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.


Yüz yılı aşkın sinema tarihini baştan aşağı kat eden, birbirinden çok uzak coğrafyalara uzanan Dünya Sinema Sözlüğü’nde 50 yazarın kaleminden 248 madde yer alıyor. Sovyet kadın montajcılardan kara listeye alınmış Hollywood yıldızlarına, sinema tarihinin arka sayfalarında kalmış sinemacılardan dijital olanakların sınırlarını zorlayan günümüz yeni medyacılarına uzanan sözlük maddelerinde, tarihin kıyılarına izlerini bırakmış 500’ü aşkın film ve 700’e yakın kişiye değiniliyor.


Yayın hayatında 17. yılını tamamlayan Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü'nde resmî tarih anlatılarında gölgede kalan,film, kişi, olay ve motifleri de sözlüğün merkezine oturtuyor.

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