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30 Ekim 2018 09:54

Amber Heard aradığını bulamadı

Amber Heard’ın başrolünü üstlendiği tartışmalı film London Fields, vizyona girdiği hafta sonunda tüm zamanların en kötü ikinci gişesini yaptı.


Hollywood yıldızı Amber Heard’ın başrolde yer aldığı ve vizyona girene kadar oyuncu, yönetmen ve yapımcıların birbirleriyle mahkemelik olduğu London Fields, tüm zamanların en kötü ikinci açılış hasılatını elde etti.


ABD’de 26 Ekim Cuma günü 613 sinemada vizyona giren film, gişe tarihinin en kötü ikinci açılışını yaptı.Hafta sonu elde ettiği izlenme sayısı ile 160 bin dolar hasılat kazananLondon Fields, her bir sinema salonundan ortalama 262 dolar kazanmış oldu.


London Fields, 600’ün üzerinde sinema salonunda gisterime girmesiyle içinde yer aldığı kategoride 2008 yılında vizyona girenProud Americanfilminin arkasında ikincilik elde etti. Fred Ashman’in yönettiği Proud American adlı film, vizyona girdiği hafta sadece 96 bin dolarlık bilet satışıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.


Amber Heard’ın başrolde yer aldığı, Martin Amis'in çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan gerilim filmi London Fields, 2015 yılında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yapamadan, gösteriminden bir gün önce festivalden çekilmişti. Yönetmen Mathew Cullen'ın filmin yapımcılarını dava etmesiyle yeniden gündeme gelen film için Cullen, yapımcıların, kendisinin izni olmadan kurguya ek sahneler eklediklerini öne sürmüştü.


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