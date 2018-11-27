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27 Kasım 2018 09:07

Amber Heard göz kamaştırdı

Heyecanla beklenen Aquaman’in dünya prömiyeri dün gece görkemli bir gala gecesiyle Londra’da gerçekleşti. Filmin başrol oyuncularından Amber Heard yeşil kıyafetiyle göz kamaştırdı.


Uzun yıllar konuşulan ama sürekli ertelenen Aquaman filmi, dün gece ilk kez gün yüzüne çıktı. James Wan imzalı filmin başrollerini efsane dizi Game Of Thrones ile yıldızı parlayan Jason Momoa, magazin dünyasının favori ismi güzel oyuncu Amber Heard, usta oyuncular Dolph Lundgren ve Nicole Kidman paylaşıyor.



Filmin dünya prömiyerinde karakterinden ilham alan Amber Heard, su yeşili elbisesiyle göz kamaştırdı. 32 yaşındaki güzel oyuncu filmdeki partnerleri Jason Momoa ve Dolph Lundgren ile birlikte bol bol poz verdi. Valentino imzalı elbisesi ve tarzıyla Amber Heard, moda eleştirmenlerinden de tam not almayı başardı.



Soluk soluğa bir fantastik macera filmi olan Aquaman’in ülkemizdeki vizyon tarihi 21 Aralık 2018.



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