Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?

31 yaşındaki oyuncu Amber Heard, 57 yaşındaki usta oyuncu Sean Penn ile geçtiğimiz günlerde Los Angeles’taki bir barda birlikte görülmüşler.Şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu Johnny Depp’ten 2016’da olaylı bir şekilde ayrılan Amber Heard'ın, Sean Penn ile çok yakın ve samimi göründüğü söylendi.

Ödüllü oyuncu Sean Penn ise en son ünlü oyuncu Charlize Theron’la birlikteydi. Theron, biz bir ilişki yaşadık ve yürütemediğimizi anlayınca ayrılık kararını birlikte aldık. açıklamasında bulunmuştu. Güzel oyuncu, Penn'den ayrıldıktan sonra August adında bir kız çocuğu evlat edinmişti.

Bakalım bu ilişki iddiasıyla ilgili ünlü iki isimden ne gibi açıklamalar gelecek.