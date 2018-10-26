Amber Heard yaktı geçti

Güzel oyuncu Scarlett Johansson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın finanse ettiği filmde rol almayı reddetti.

Bu senenin Oscar yarışına giren 25 animasyon film belli oldu.

Johnny Depp’le olaylı bir boşanma süreci atlatan Amber Heard, boşandıktan sonra ünlü iş insanı Elon Musk’la birlikteydi. Her fırsatta aşklarını göstermekten geri durmayan ikilinin ilişkisi çok kısa sürmüştü.

Heard, derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine topladı. Heard’ın beş yıl önce çektiği London Fields filmi ABD’de bugün vizyona giriyor.

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