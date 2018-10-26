Amber Heard yaktı geçti

Amber Heard, başrolünü üstlendiği London Fields filminin galasında görüntülendi. 32 yaşındaki oyuncu, California eyaletinin West Hollywood şehrindeki London Hotel’de dün düzenlenen galada şıklığıyla göz kamaştırdı. ABD’li oyuncu, Elie Saab tasarımı siyah elbisesiyle kırmızı halıda bol bol poz verdi.
Heard, derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine topladı. Heard’ın beş yıl önce çektiği London Fields filmi ABD’de bugün vizyona giriyor.
Johnny Depp’le olaylı bir boşanma süreci atlatan Amber Heard, boşandıktan sonra ünlü iş insanı Elon Musk’la birlikteydi. Her fırsatta aşklarını göstermekten geri durmayan ikilinin ilişkisi çok kısa sürmüştü.