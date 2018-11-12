Amber Heard'den şaşırtan açıklama

Shape dergisine kapak olan Hollywood’un ünlü oyuncularından Amber Heard, yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. 32 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Eğer hayattan zevk alamayacaksanız, sağlıklı beslenmenin vesporyapmanın hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Çalışmadığı dönemlerde kendisini daha özgür hissettiğini belirten yıldız, “O zamanlarda rahatça spor yapabiliyorum ve bir zorunlulukmuş gibi gelmiyor. Böylece bu durumdan zevk alıyorum” şeklinde konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan güzel yıldız “Koşmayı seviyorum, çünkü benim için bir çeşit stresle mücadele, zihnimi boşaltma ve yeniden odaklanma yolu” diyerek, “İşim gereği çok seyahat ediyorum ve bir yerde birkaç günden fazla kalmıyorum. Aşağı yukarı çingene gibiyim.” Sözleriyle hayranlarını şaşırttı.