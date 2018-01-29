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29 Ocak 2018 09:47

Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri sahiplerini buldu

Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu

2018 yılı Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri 68. defa gerçekleşti. TÖrende şaşırtan ödül,komedi dalında I, Tonya'ya oldu. İşte ödüllerin tam listesi:


FİLM ÖDÜLLERİ


En İyi Kurgulanmış Film (Drama): Dunkirk (Lee Smith)

En İyi Kurgulanmış Film (Komedi veya Müzikal): I, Tonya (Tatiana S. Riegel)

En İyi Kurgulanmış Animasyon Film: Coco (Steve Bloom)

En İyi Kurgulanmış Belgesel: Jane (Joe Beshenkovsky, Will Znidaric ve Brett Morgen)


TELEVİZYON ÖDÜLLERİ


En İyi Kurgulanmış Ticari Televizyon Dizisi (Drama): Fargo ("Who Rules the Land of Denial?")

En İyi Kurgulanmış Ticari Olmayan Televizyon Dizisi (Drama): The Handmaid's Tale ("Offred")

En İyi Kurgulanmış Ticari Televizyon Dizisi (Komedi): Black-ish ("Lemons")

En İyi Kurgulanmış Ticari Olmayan Televizyon Dizisi (Komedi): Curb Your Enthusiasm ("The Shucker")

En İyi Kurgulanmış Mini Dizi veya TV Filmi: Genius ("Einstein: Chapter One")

En İyi Kurgulanmış TV Belgeseli: Five Came Back ("The Price of Victory")


ACE Altın Eddie Ödülü: Vince Gilligan

Kariyer Boyu Başarı Ödülü: Mark Goldblatt ve Leon Ortiz-Gil

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