Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri sahiplerini buldu

2018 yılı Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri 68. defa gerçekleşti. TÖrende şaşırtan ödül,komedi dalında I, Tonya'ya oldu. İşte ödüllerin tam listesi:

FİLM ÖDÜLLERİ

En İyi Kurgulanmış Film (Drama): Dunkirk (Lee Smith)

En İyi Kurgulanmış Film (Komedi veya Müzikal): I, Tonya (Tatiana S. Riegel)

En İyi Kurgulanmış Animasyon Film: Coco (Steve Bloom)

En İyi Kurgulanmış Belgesel: Jane (Joe Beshenkovsky, Will Znidaric ve Brett Morgen)

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

En İyi Kurgulanmış Ticari Televizyon Dizisi (Drama): Fargo ("Who Rules the Land of Denial?")

En İyi Kurgulanmış Ticari Olmayan Televizyon Dizisi (Drama): The Handmaid's Tale ("Offred")

En İyi Kurgulanmış Ticari Televizyon Dizisi (Komedi): Black-ish ("Lemons")

En İyi Kurgulanmış Ticari Olmayan Televizyon Dizisi (Komedi): Curb Your Enthusiasm ("The Shucker")

En İyi Kurgulanmış Mini Dizi veya TV Filmi: Genius ("Einstein: Chapter One")

En İyi Kurgulanmış TV Belgeseli: Five Came Back ("The Price of Victory")

ACE Altın Eddie Ödülü: Vince Gilligan

Kariyer Boyu Başarı Ödülü: Mark Goldblatt ve Leon Ortiz-Gil