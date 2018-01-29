Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

En İyi Kurgulanmış Mini Dizi veya TV Filmi: Genius ("Einstein: Chapter One")

En İyi Kurgulanmış Ticari Olmayan Televizyon Dizisi (Komedi): Curb Your Enthusiasm ("The Shucker")

En İyi Kurgulanmış Ticari Olmayan Televizyon Dizisi (Drama): The Handmaid's Tale ("Offred")

En İyi Kurgulanmış Belgesel: Jane (Joe Beshenkovsky, Will Znidaric ve Brett Morgen)

En İyi Kurgulanmış Film (Komedi veya Müzikal): I, Tonya (Tatiana S. Riegel)

2018 yılı Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri 68. defa gerçekleşti. TÖrende şaşırtan ödül,komedi dalında I, Tonya'ya oldu. İşte ödüllerin tam listesi:

29 Ocak 2018 09:47 Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri sahiplerini buldu Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu

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