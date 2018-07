12 Temmuz 2018 00:16 Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.

Gary Oldman’ın Darkest Hour (En Karanlık Saat) filmiyle, En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne ulaşmasını sağlayan yönetmen Joe Wright’ın yeni projesi The Woman in the Window’dan detaylar gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde neredeyse her yıla 2 film sığdıran güzel aktris Amy Adams’ın başrolünü üstlendiği filmde, ona eşlik etmesi için Julianne Moore ilegörüşmelere başlandı. Julianne Moore en son Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: Altın Çember) filminde Poppy karakterini canlandırmıştı.

A.J. Finn’in çok satan romanından aynı adla beyazperdeye uyarlanacak olan film; New York'ta yalnız yaşayan Anna'nın hikayesini konu ediniyor. Pulitzer ödüllü senarist Tracy Letts'in senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımcıları arasında Oscar'a aday gösterilen Eli Bush da var. The Woman in the Window filmi 4 Ekim 2019’da Amerika’da gösterime girecek.