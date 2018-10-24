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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Ekim 2018 08:59

Amy Schumer hamile olduğunu açıkladı!

Kariyerine komedyen olarak başlayan oyuncu Amy Schumer, hamile olduğunu açıkladı.


Son olarak Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh’ı protesto ederken tutuklanmasıyla gündeme gelen komedyen ve oyuncu Amy Schumer, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bebek beklediğini açıkladı.



38 yaşındaki ünlü aşçı Chris Fischer ile evli olan oyuncu ve 37 yaşındaki komedyen Amy Schumer, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Schumer, Istagram’ın hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımda, “Hamileyim- Amy Schumer” notunu yazdı.


Liberal görüşleriyle tanınan Schumer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı olan ve birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen yargıç Brett Kavanaugh’ı protesto ederken tutuklanmıştı.



Schumer, son olarak bu yıl gösterime giren Acayip Güzelim (I Feel Pretty) filminde boy göstermişti.


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