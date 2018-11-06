Andrew Lincoln'lü The Walking Dead filmleri geliyor

2010 yılından beri televizyonlarda heyecan fırtınası yaratan ve artık kült diziler arasında yerini alan The Walking Dead cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta yayınlanan bölümle diziye veda eden The Walking Dead'in ana karakteriRick Grimes'ın hikayesi geliştirilecek Walking Dead Evreni'yle beyazperdede devam edecek.

Rick Grimes'ı canlandıran Andrew Lincoln'ın karaktere hayat vermeye devam edeceği sinema projesini yineScott Gimplekaleme alacak. Gimple konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu filmler, gerek özellik ve gerekse kapsam açısından dizide yaptığımız şeylerin oldukça evrim geçirmiş hali olacak. Rick Grimes'ın devam eden hikayesinin ilk bölümüyle başlayacağımız bu yeni serüvende, henüz keşfedilmemiş birçok The Walking Dead evrenini keşfetmekle beraber hem geçmişten birçok tanıdık yüzü göreceğiz hem de birçok yeni karakterle tanışacağız"



Gimple, yaratacakları bu evrende Lincoln ile çalışmaya devam etmenin kendisini en mutlu şeylerden biri olduğunu da dile getirirken filmin çekimlerine 2019 yılının ilk aylarında başlanması bekleniyor.