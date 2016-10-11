Polonya'nın en önemli yönetmenlerinden birisi olan Andrzej Wajda hayatını kaybetti. Wajda, Oscar ödülü sahibiydi. Yönetmen arkadaşı Jacek Bromski'nin söylediğine göre ünlü yönetmen pazar akşamı evinde hayatını kaybetti.







En son filmi "Afterimage"da biyografik bir film denemesi yaparak Wladyslaw Strzeminski isimli bir ressamın hayatına odaklanan Wajda, bu filmde ressamın komünist rejim tarafından eserlerinin sansürlenmesini anlatıyordu. Wajda, Afterimage ile de 2016 Oscar Ödülleri'nde Polonya'nın Yabancı Dilde En İyi Film adayı olmuştu. Man of Iron ve Katyn isimli filmleriyle dört kez Oscar adaylığı elde eden yönetmen, 2000 yılında Akademi tarafından onur Oscarı ile ödüllendirilmişti.

Andrzej Wajda filmlerinde, politik konulara ve Polonya'nın sorunlarına sıkça değiniyordu. "Tanrı yönetmene iki göz vermiştir. Birisi kameradan bakması için, diğeri ise etrafında olup biten her şeyin farkında olması için." diyerek toplumsal sorunların sinemada yer sahibi olması gerektiğini vurgulamıştı. 40'tan fazla filmi bulunan yönetmen ayrıca 1989 yılında Polonya'nın ilk özgür seçimlerinden sonra da senatör olmuştu.