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26 Ekim 2018 14:16

Angelina Jolie CIA ajanı mı?

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello’dan, ünlü aktris Angelina Jolie hakkında şoke eden iddia.


Angelina Jolie’nin Peru’daki Venezuelalı mültecilerin kampına yaptığı ziyareti değerlendiren Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, aktristin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını iddia etti. Ntv.com.tr’nin haberine göre; Cabello, ziyaretten sonra düzenlenen basın toplantısında söylenenlerin yalan olduğunu söyledi. Cabello, Jolie’yle, ”Peru’da, Venezuela halkına çok sevecen davranan bir aktris vardı. O kadar sevimliydi ki Venezuela'nın nüfusunu veya nerede olduğunu sorduğunda cevap veremeyeceğine eminim” şeklinde dalga geçti. ANC'nin lideri, Jolie'nin Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (BMMYK) özel elçisi olarak yaptığı üç günlük ziyaretini ‘sanat eseri’ olarak adlandırdı. Cabello, “Asıl sorun, dünyaya verdiği zarar. Çünkü onu Libya'ya gönderdiler, aynı işi yapmak için Suriye'ye yolladılar. Afrika'ya, emperyalizmin işgal ettiği tüm ülkelere gönderdiler. O gittikten sonra o ülkelerde yaşananları hepimiz biliyoruz” dedi.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'nın (ACNUR) özel elçisi olarak Peru'daki üç günlük görevinin tamamlayan Angelina Jolie düzenlediği basın toplantısında, "Tarihinin en büyük göçlerinden biri yaşanıyor. Tanıştığım her Venezuelalı, ülkelerindeki durumu umutsuz olarak nitelendirdi. Tıbbi bakım ve ilaç eksikliğinden ölen insanların hikayelerini duydum. İnsanlar aç ve şiddete ve zulme maruz kalıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Göçmenlerin yardım değil fırsat istediğini belirten ünlü oyuncu, “Tanıştığım hiçbir Venezuelalı hiçbiri yardım istemedi. Sadece fırsat istiyorlar. Birkaç ay önce Venezuela'da avukat olan bir adamla tanıştım. Şimdi ise tekstil fabrikasındaki küçük işi için çok minnettar. Yalnızca evine birkaç dolar götürmek istiyor” şeklinde konuşmuştu.


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