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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Haziran 2016 09:06

Angelina Jolie Doğu Ekspresi'ne biniyor

İlgi çekici bir filmle Angelina Jolie, geri dönüyor.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin ismi, FOX'un yapımcılığını üstlendiği Murder on the Orient Express filminin kadrosunda anılıyor. Henüz doğrulanmasa da bu bilgi, Angelina Jolie hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Angelina Jolie en son 2015'te vizyona giren By The Sea (Hayatın Kıyısında) filminde, Brad Pitt ile başrolü paylaşmıştı.

Performansıyla Maleficent filmiyle büyük ilgi topladıktan sonra yakın zamanda bu yapımın ikinci filminde de Angelina Jolie'nin rol alacağı açıklanmıştı. Şimdi ise kendisinin ismi, Murder on the Orient Express filminin oyuncu kadrosuyla ilgili iddialarda geçiyor. Kenneth Branagh'ın yönetmenlik koltuğunda oturacağı Murder on the Orient Express, Türkçe'ye de Doğu Ekspresinde Cinayet ismiyle çevrilen bir Agatha Christie romanının uyarlaması olacak.


2017 yılında gösterime girmesi planlanan Murder on the Orient Express, ünlü Agatha Christie romanının ilk sinema uyarlaması değil. 1974 yılında Sidney Lumet yönetmenliğinde Türkiye'de 1977 yılında gösterime girmiş bir uyarlama daha çekilmişti. Şarkı Ekspresinde Cinayet ismiyle Türkiye'de vizyona giren filmde Albert Finney, Lauren Bacall ve Ingrid Bergman başrolleri paylaşıyordu.
Yeniden yapım Midnight on the Orient Express, ekibinde şimdiden oldukça güçlü isimleri barındırıyor. Ridley Scott, Simon Kinberg ve Mark Gordon, filmin yapımcılığını yönetmen Kenneth Branagh ile birlikte üstleniyor. Romandan uyarlanacak senaryoyu ise Blade Runner 2'dan tanıdığımız Michael Green yazıyor.


1934 yılında basılarak büyük bir ilgi uyandıran Agatha Christie romanı Doğu Ekspresinde Cinayet, ünlü trende gerçekleşen bir cinayetin ardından gerçekleşen olayları konu alıyor. Film de tıpkı roman gibi Belçikalı dedektif Poirot'un bu cinayeti çözme çabasına odaklanıyor, tabii ki trendeki herkes potansiyel suçlu durumunda.


Yorumlar

  • eğer önceki filmdeki gibi Türk ayrımcılığı yapılmayacaksa,deniz kenarında koyun otlatılmayacaksa güzel olur bide Türk otelinin yemeği berbattı ama vagon restoranın harika tarzında saçmalıklar olmazsa güzel olur.

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Murder on the Orient Express
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