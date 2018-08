Oyunculuk kariyerine yönetmenliği de ekleyen Angelina Jolie’den beklenmeyen hareket. Jolie, Peter Pan and Alice in Wonderland’in geçmiş hikayesini konu alacak olan Come Away adlı filmden çekimlere 11 saat kala çekilme kararı aldı. Güzel yıldız, Gringo, Selma ve Interstellar gibi filmlerde boy gösteren İngiliz oyuncu David Oyelowo ile başrolü paylaşıyordu.

Pazartesi günü çekimlere başlaması beklenen filmde; Jolie’nin çekim öncesinde yapımcıları arayarak projeden çekildiğini söylediği iddia edildi.Jolie böylece fantastik türdeki yeni filmin geleceğiyle ilgili akıllarda soru işareti bıraktı. Bugünlerde İngiltere’de bulunan oyuncunun rolüne dönüp dönmeyeceği ya da filme yeni bir başrol bulunup bulunmayacağı bilinmiyor. Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “Aylar öncesinden anlaşıldı ve her şey hazırlandı. Şimdi neler olduğunu kimse bilmiyor” dedi. Aynı kaynağa göre yapımcılar Jolie’yi filme dönmesi için ikna etmeye çalışacak. Angelina Jolie cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.