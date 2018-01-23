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23 Ocak 2018 09:27

Angelina Jolie'den Brad Pitt itirafı

Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanmasıyla ilgiyle itiraflarda bulundu

Angelina Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda Brad Pitt'le neden boşandıklarını o aşamaya nasıl geldiklerini açıkladı. Jolie yıllar içinde yaşadıklarının onları yıprattığını ve ilişkilerini boşanmaya götürdüğünü söyledi.


Angelina Jolie, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu" dedi.


42 yaşındaki, 6 çocuk annesi oyuncu, Brad Pitt ile birlikte kamera karşısına geçtikleri ‘By the Sea’ adlı filmin ilişkilerini düzeltmek için son bir şans olduğunu ama bunu da kaçırdıklarını ifade etti.


Jolie, Pitt ile tanışıp birbirlerine aşık oldukları 'Mr. & Mrs. Smith' filmine gönderme yaparak, "Birlikte çalışırken tanıştık, sonra da birlikte çalıştık. Sanırım bu, bizim iletişim kurabilmemiz için iyi bir yol oldu. Aslında bazı açılardan öyleydi, ama bazı açılardan da tam tersi" ifadelerini kullandı.

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