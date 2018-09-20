20 Eylül 2018 11:54 Angelina Jolie’den Brad Pitt’e zeytin dalı Boşanma davası iki yıldır süren ve altı çocuğun velayeti için savaşan Angelina Joie ve Brad Pitt gizlice buluştu. Bu buluşma için Jolie'nin 'zeytin dalı' uzattığı iddia edildi.

Aşklarıyla olduğu kadar ayrılıklarıyla da gündemden düşmeyen Angelina Joie ve Brad Pitt’in gizlice buluştuğu iddia edildi. 2016 yılındaki ayrılıklarından bu yana velayet davası süren Angelina Jolie (43) ile Brad Pitt (54), ebeveynlik ilişkilerini düzene sokmak için uğraşıyor.

ET Online’a konuşan bir kaynak, ikilinin, Jolie’nin evinde buluşma ayarladığını, bunun, ailece grup terapi almalarından beri ilk yan yana gelişleri olduğunu belirtti. Bir zamanlar ‘Brangelina’ olarak anılan ‘rüya çift’in gizli görüşmesinin başarılı geçtiğini söyleyen kaynak, yeni duruşma için plan yaptıklarını öne sürdü. Kaynak, “Angelina işleri yoluna sokma zamanı olduğuna karar verdi ve Brad de teklife hazırdı” ifadesini kullandı.

Kaynak ayrıca, Brad Pitt’in süreç boyunca barış içinde kalmaya çabaladığını ve şimdi sonunda anlaştıklarını, çocukları için daha sakin bir sürece girebildiklerini de belirtti. Jolie ve Pitt’in 17 yaşında Maddox, 14 yaşında Pax, 13 yaşında Zahara, 12 yaşında Shiloh ile 10 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox olmak üzere altı çocuğu bulunuyor. Üçü biyolojik üçü de evlatlık olan çocukları arasında yalnızca Maddox, hangi ebeveyninde kalacağına kendisi karar verebiliyor.

Jolie, 2016 yılında 11 yıllık birlikteliği ve iki yıllık evliliği sonrası boşanma davası açmış, çocuklarının velayetini almak isterken Pitt’in karşı çıkması üzerine ile velayet mücadelesine girmişti. Öte yandan Jolie, geçen ay boşanma avukatı Laura Wasser ile ilişiğini bitirmiş, yeni avuat olarak Samantha Bley Dejean ile anlaşmıştı. Jolie’nin basın sözcüsü, Samantha Bley Dejean’ın çocukların korunması konusunda uzman olduğunu bildirmişti. People dergisine konuşan bir kaynak, “Angelina ailesini iyileştirme konusuna odaklandı. Çocukların Brad ile uzlaşmaları için çabalamaya devam ediyor” dedi. Brad Pitt’e yakın bir kaynak da US Weekly’ye verdiği röportajda, Pitt’in kendi üzerinde çalıştığını, alkol almamaya ve iyi br baba olmaya özen gösterdiğini belirterek, “Çocukların velayetine ortak olma konusunda umutlu. Brad’in bütün istediği, iyi bir baba olmak ve Angelina ile ortak ebeveynlik yürütmek” dedi.