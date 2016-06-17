Birlikte altı çocuğu evlat edindikten sonra bu çocukların hayatlarını değiştiren Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, çocuklarının her anlamda gelişmesi için oldukça çaba harcıyor. Eğitimlerinden sağlıklarına kadar her konuda oldukça dikkatli davranarak çocukların her geçen gün kişisel anlamda gelişmeleri için oldukça uğraşıyorlar. Bu uğraş yaşları 7-14 arasında değişen ve dünyanın farklı ülkelerinden evlat edindikleri altı çocuk, şu sıralar yedi dil öğreniyor.
17 Haziran 2016 15:41
Angelina Jolie'nin çocukları yedi dil öğreniyor
Altı çocuğu bulunan Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin çocukları, 7 dil öğreniyor.
Birlikte altı çocuğu evlat edindikten sonra bu çocukların hayatlarını değiştiren Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, çocuklarının her anlamda gelişmesi için oldukça çaba harcıyor. Eğitimlerinden sağlıklarına kadar her konuda oldukça dikkatli davranarak çocukların her geçen gün kişisel anlamda gelişmeleri için oldukça uğraşıyorlar. Bu uğraş yaşları 7-14 arasında değişen ve dünyanın farklı ülkelerinden evlat edindikleri altı çocuk, şu sıralar yedi dil öğreniyor.
Yorumlar
-
Angelina Jolie Doğu Ekspresi'ne biniyorhaber 13 Haziran 2016
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.