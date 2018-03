Angelina Jolie'nin çocukları yedi dil öğreniyor

Birlikte altı çocuğu evlat edindikten sonra bu çocukların hayatlarını değiştiren Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, çocuklarının her anlamda gelişmesi için oldukça çaba harcıyor. Eğitimlerinden sağlıklarına kadar her konuda oldukça dikkatli davranarak çocukların her geçen gün kişisel anlamda gelişmeleri için oldukça uğraşıyorlar. Bu uğraş yaşları 7-14 arasında değişen ve dünyanın farklı ülkelerinden evlat edindikleri altı çocuk, şu sıralar yedi dil öğreniyor.





Angelina Jolie BBC Radio 4'te katıldığı Woman's Hour Takeover isimli prograda verdiği röportajda çocuklarının hiçbirinin oyunculuğa ilgi duymadığını ancak dil öğrenmek konusunda oldukça başarılı olduklarını belirtti.

"Hangi dilleri öğrenmek istediklerini sordum ve Kamboçya dillerinden Vietnamcaya, Almanca ve Rusça'dan Fransızca ve Arapça hatta işaret diline kadar birçok dil öğrenmek istediklerini söylediler. Hepsinin isteğini yerine getirdim" diyerek çocukların dil öğrenmeye ne kadar meraklı ve istekli olduklarını anlattı.