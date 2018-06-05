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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Haziran 2018 10:53

Angelina mı Helena mı?

Çekimleri yakında başlayacak 25. Bond filminin kötü karakteri için ilk dedikodular...



Danny Boyle’un John Hodge’la birlikte senaryosunu yazdığı, henüz tam ismi belli olmayan James Bond filmi için bir süredir iki büyük isim sıkça zikredilir oldu.


The Mirror gazetesindeki bir röportajda, filmde görev alan bir isim, Angelina Jolie'nin ve Helena Bonham Carter'in filmdeki kötü karakter için düşünülen iki kadın oyuncu olduğunu ağzından kaçırdı.


"Femme Fatale" rollere iki oyuncunun da yakıştığını düşünürsek, filmde buna karar verecek "patronların" işi zor görünüyor. Sizin seçiminiz ne olurdu?


Vizyon tarihi olarak 25 Ekim’i belirleyen film, bakalım öncesinde daha ne sürprizlerle bizi heyecanlandıracak.


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    James Bond 777
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