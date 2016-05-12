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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Mayıs 2016 15:59

Angelina'nın yeni çocukları

Jolie-Pitt ailesi Kamboçyalı bir aileyi korumaları altına aldı.

Angelina Jolie, Brad Pitt ve çocukları Kamboçya'da bir aileyi koruma altına aldı.

Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmi First They Killed My Father için bu ülkede bulunan aile, 16 yaşındaki Leida Shoun ve iki kardeşini turistlerden para dilenirken gördü.



Brad Pitt'in dondurma almayı teklif ettiği çocukların hayatını değiştiren adım ise çiftin çocukları 9 yaşındaki Shiloh ve 11 yaşındaki Zahara'dan geldi.



Yaşları 19 ila 16 aylık arasında değişen 12 kardeşten oluşan bu aile Kamboçya'nın fakir mahallelerinden birinde bir barakada yaşıyor.



Yardım derneklerinden ve devletten gelen yiyecek desteğiyle yaşamlarını sürdüren aileye Angelina'nın iki kızı el uzattı.



İki küçük çocuk, Kamboçyalı arkadaşlarını önce yemek yemeye sonra kıyafet alışverişine götürdü. Kızlar yeni dostlarına bisiklet almayı da ihmal etmedi.

Shiloh ve kardeşi Zahara çocuklara aldıkları yeni kıyafet ve ayakkabıları kendi elleriyle teslim etti.



Çocuklar en büyük yardımı ise maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen arkadaşlarının tüm eğitim masraflarını üstlenmekle yaptılar.



Dilenciliği bırakan çocuklar artık ülkenin en iyi okullarından birine gidiyor.

Yorumlar

  • helal olsun cocuklarını da kendileri gibi merhametli yetiştiriyorlar.

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