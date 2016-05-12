Angelina Jolie, Brad Pitt ve çocukları Kamboçya'da bir aileyi koruma altına aldı.
Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmi First They Killed My Father için bu ülkede bulunan aile, 16 yaşındaki Leida Shoun ve iki kardeşini turistlerden para dilenirken gördü.
Brad Pitt'in dondurma almayı teklif ettiği çocukların hayatını değiştiren adım ise çiftin çocukları 9 yaşındaki Shiloh ve 11 yaşındaki Zahara'dan geldi.
Yaşları 19 ila 16 aylık arasında değişen 12 kardeşten oluşan bu aile Kamboçya'nın fakir mahallelerinden birinde bir barakada yaşıyor.
Yardım derneklerinden ve devletten gelen yiyecek desteğiyle yaşamlarını sürdüren aileye Angelina'nın iki kızı el uzattı.
İki küçük çocuk, Kamboçyalı arkadaşlarını önce yemek yemeye sonra kıyafet alışverişine götürdü. Kızlar yeni dostlarına bisiklet almayı da ihmal etmedi.
Shiloh ve kardeşi Zahara çocuklara aldıkları yeni kıyafet ve ayakkabıları kendi elleriyle teslim etti.
Çocuklar en büyük yardımı ise maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen arkadaşlarının tüm eğitim masraflarını üstlenmekle yaptılar.
Dilenciliği bırakan çocuklar artık ülkenin en iyi okullarından birine gidiyor.
12 Mayıs 2016 15:59
Angelina'nın yeni çocukları
Jolie-Pitt ailesi Kamboçyalı bir aileyi korumaları altına aldı.
Angelina Jolie, Brad Pitt ve çocukları Kamboçya'da bir aileyi koruma altına aldı.
Yorumlar
-
helal olsun cocuklarını da kendileri gibi merhametli yetiştiriyorlar.
-
Angelina Jolie Kamboçya'dahaber 8 Şubat 2016
-
Angelina Jolie son görüntüsüyle şaşırttıhaber 27 Nisan 2016
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.