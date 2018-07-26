26 Temmuz 2018 14:51 Angelopoulos’un arşivi Yunanistan yangınında kül oldu! Yunan sinemasının öncü yönetmenlerinden Theo Angelopulos'un evi de yangında yananlar arasında yer aldı.

Günlerdir söndürülemeyen trajik Yunanistan yangınından etkilenen yerlerden biri de usta yönetmen Theo Angelopoulos’un evi oldu. Yönetmenin eşi, Angelopulos'un gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretiminin yangınla birlikte yok olduğunu doğruladı.

Film çekimleri sırasında bir motosikletin çarpması sonucu 24 Ocak 2012’de 77 yaşındayken hayatını kaybeden Angelopulos’un Doğu Attika’da bulunan evi yangında harap oldu.

Yönetmenin eşi Fivi İkonomopulu-Angelopulueşinden kalan tüm belgelerin, kitapların ve gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretiminin evle birlikteyandığını söyledi.