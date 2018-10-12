Ankara Uluslararası Film Festivali 30 yaşında

30 yılın görkemine yakışır bir festival için bir yandan kadro güçlendirilirken, öte yandan gösterime girecek filmler de titizlikle seçiliyor. Bu yıl Festival Başkanlığını Ümit Sezgin, Genel Koordinatörlüğü Ebru Taşkın üstlendi. Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol; “İzleyiciye unutulmaz bir festival yaşatmak istiyoruz” dedi. Bu yıl en iyi filme 50 bin lira nakit ödül verilecek.

2019 Nisan ayında düzenlenecek 30. Ankara Uluslararası Film Festivali için çalışmalar şimdiden başladı.

Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı olağan mütevelli heyet toplantısında önemli kararlar aldı. Vakıf yönetim kurulu yeniden seçilirken, Festival Yönetimi de önemli isimlerle güçlendirildi.

İrfan Demirkol başkanlığındaki vakıf yönetim kuruluna, Hacer Yıldız, Prof. Dr. Ruken Öztürk, Prof. Dr. Selçuk Candansayar ve Vedat Yazıcıoğlu seçildi. Onursal Başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Onaran, Kreatif Direktörlüğünü İnci Demirkol’un yürüttüğü Festival Yönetimine bu yıl iki önemli isim katıldı.

Gazeteci Ümit Sezgin Festival Başkanı seçilirken, İletişim Danışmanı Ebru Taşkın Genel Koordinatör olarak belirlendi. Vakıf Başkanı İrfan Demirkol, “30 yıl bir festival için son derece önemli bir süreçtir. Bunu başarabilmek gerçekten övgüye değer emek istiyor. Mahmut Tali Öngören hocamızın başlattığı bu sürece katkı veren herkes kutlanmayı hak ediyor” dedi. 30. Yıla yakışan unutulmaz bir festival düzenlemek için çaba sarf ettiklerini belirten Demirkol, “İzleyiciye unutulmaz bir festival yaşatmak istiyoruz. İçeriğiyle çok zengin, sürprizlerle dolu, 30 yılın olgunluğunda bir festival olacak” açıklamasını yaptı.

Sezgin; “Festivallere her zamankinden çok ihtiyaç var”

Son yıllarda yaşanan kimi politik tartışmaların ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’de düzenlenen film festivallerine ciddi zararlar verdiğini söyleyen Festival Başkanı Ümit Sezgin ise “Ankara Uluslararası Film Festivali bu süreci yara almadan aşmayı başarmıştır. Günümüzde yaşananlar göz önüne alınırsa festivallere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu ortada” dedi.

Festival olarak Türk sinemasına destek vermeye ve izleyiciyi dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Sezgin, tüm sinemaseverleri, kültür insanlarını, ilgili kurum ve kuruluşları festivallere destek olmaya çağırdı; “Şimdi sinema ve festivallerin yanında olmanın tam zamanı. Kültür alanında yaşadığımız pek çok sorunun çözümü burada yatıyor. Ankara Uluslararası Film Festivaline ve diğer film festivallerine destek olmak, katılmak iyi başlangıçtır” dedi.