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3 Ekim 2018 09:30

Anons 19 Ekim’de vizyonda

Hem yurt içinde hem de yurt dışındakazandığı ödüllerle festivallere damgasını vuran “Anons”, şimdi de vizyonda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.


Absürt mizahı ve başarılı sinema diliyle dikkatleri çeken, Mahmut Fazıl Coşkun imzalı “Anons” 19 Ekim’de sinemalarda! Dünya prömiyerini 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yapan “Anons”, festival kapsamında Jüri Özel Ödülü ve En İyi Akdeniz Filmi ödüllerini aldı.


“Anons”, aynı zamanda Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde ise hem uluslararası hem de ulusal bölümlerinde yarışan tek film oldu. 15 filmin 17 dalda yarıştığı ulusal yarışma bölümünde Yılmaz Güney Özel Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü (Krum Rodriguez) ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan “Anons”, aynı zamanda uluslararası yarışma bölümünde de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.


“Anons”, 34. Hayfa Uluslararası Film Festivali’nin uluslararası yarışma bölümünde ise Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Dünya çapında eleştirmenlerden büyük övgüler alan “Anons”, Hollywood Reporter eleştirmenleri tarafından “sonbahar festivallerinin en iyi 25 filmi” arasında gösterildi.


“Uzak İhtimal” ve “Yozgat Blues” filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj filmi “Anons”, 60’lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatıyor. Filmin başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaşıyor.


Bir Film’in dağıtımcılığında, 19 Ekim 2018 Cuma günü Türkiye’de vizyona girecek olan “Anons”, öte yandan festival yolculuğuna da devam edecek.


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