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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Ağustos 2018 12:40

Anons’tan ilk fragman geldi

75. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışacak olan Anons filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.



Uzak İhtimal ve Yozgat Blues filmleriyle Türk sinemasına hızlı bir giriş yapan Mahmut Fazıl Coşkun’un, 75. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışacak yeni filmi Anons’tan fragman yayınlandı. İlk filmi Uzak İhtimal ile Rotterdam Film Festivali’nden ödül kazanan, ikinci uzun metrajı Yozgat Blues‘la adını geniş kitlelere duyuran Mahmut Fazıl Coşkun, beş yıllık aradan sonra yeni filmi Anons ile sinemaya geri dönüyor.


Başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz’ün paylaştığı film, ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu beyazperdeye taşıyor. Etkili bir bildirinin darbenin başarısında önemli olacağını, halkı da bu sayede yanlarına çekeceklerini düşünen bu dört asker, darbe gecesi Ankara’daki radyolarda okunacak darbe bildirisinin bir benzerini İstanbul’da okuma planı yaparlar. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmez.


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