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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Haziran 2018 11:41

Ant-Man and the Wasp'ten haberler var

Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor...


Önümüzdeki ay vizyona girecek olan Marvel filmi Ant-Man and The Wasp‘ın tanıtım çalışmaları devam ediyor. Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor. Ant-Man and the Wasp, Captain America Civil War ve Infinity War arasındaki zaman dilimini konu alıyor. Film, Infinity War yaşanana kadar Scott ve Hope’un başına neler geldiğini gözler önüne seriyor.


Paul Rudd, Evangeline Lilly ve Michael Douglas gibi isimlerin rol aldığı filmin vizyon tarihi yaklaşırken paylaşılan tanıtımların ve yeni görüntülerin sayısı da artıyor. Son TV spotunda genelde daha önce gördüğümüz sahneler yer alıyor olsa da Avengers isminin geçtiği kısa bir an dikkat çekiyor.


Gelişmelerden haberdar ediyor olacağız.

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