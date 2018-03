Ant-Man yepyeni teorilerle geliyor

Marvel sinematik Evreni içindeki Ant-Man'in, 2015'teki filminden sonra bir devam filmi ile tekrar seyirci ile buluşacağı yapımcılar tarafından duyurulmuştu. Henüz filme dair net bir yapım çalışmasına başlanmasa da yaratıcı ekip şimdiden hazırdı. Filmin çıkmasına daha çok vakit varken seyirciler haliyle devam filminin hikayesini ve bu hikaye içinde vücut bulacak oyuncuları merak ediyordur.







İlk dedikodu daha kolay bir tahmin alanı olan oyuncular üzerineydi. Yeni filmin adında da yer alacak "Wasp" karakteri konusunda bazı söylentiler çıkmıştı. Deneyimli aktris Sharon Stone, verdiği bir röportajda filme "minik" bir rolde dahil olacağının sinyalini vermişti. Bu söylentile doğruysa Temel İçgüdü'den sonra Michael Douglas-Sharon Stone ikilisini yeniden beraber göreceğimiz. Ancak Stone'nin röportajında bazı kişilerin aklını karıştıran bir söylem var. O da "minik" kavramı. Galiba Stone bu kelimeyi kullanırken ironi yapıyordu. Çünkü muhtemel oynayacağı karakter film evreni içinde küçük değil. Sadece kulağa küçükmüş gibi geliyor, "Wasp" yani eşek arısı.







Şimdi de biraz hikaye üzerine konuşalım. Ant-Man'in "Kuantum Alan"ında kaybolduğu sahnede "kanatlı bir yaratığa" attığı küçük, bulanık bakışı fark etmişsinizdir. Belki biz filmde gördüğümüz en küçük şeyi büyütüyor olabiliriz ancak bu ayrıntılar bizi farklı teorilere götürebilir. Bu da Wasp'ın yani Hope'un annesi Janet'in, Hank ile öldüğü sanılan görev esnasında aslında ölmediğine dair bir kanıt oluşturabilir. Hatırlayacak olursanız çıkılan görev kötü gitmişti ama Janet Van Dyne ölmemiş, "Kuantum Alan"ında kaybolmuştu.







Bunun yanı sıra Hope'u, kendi özel kıyafetini temin ederken görüyoruz. Bu kostüm Hope'un annesi, Wasp haline dönüştüğünde giydiği kıyafetin daha da geliştirilmiş versiyonu. Filmin adı da bizlere bir ipucu sunuyor gibi. "Ant-Man and The Wasp" ismi, Scott ve Hope'un kaybolan Janet'ı arama macerasında kaynaklanıyor olabilir. Janet, Marvel Evreni için çok büyük bir karakter. Avengers'ın üyelerinden biri. Bu rol, daha önce bahsettiğimiz gibi Sharon Stone'ye oldukça yakışır gibi duruyor. Elbette ki teorimiz doğruysa.







1963'de yaratılan Janet, genellikle cinsiyeti vurgu yapılarak yazılıp çizildi. Kıyafeti olsun, feminen özellikleri olsun, modayla ve alışverişle kafayı bozmuş olması gibi birçok yönü ile "kadın" kahramandı. Her anlamıyla kadın bir karakter olan Janet için uygun aktrislerden bahsettiğimiz zaman kariyeri boyunca böyle karakterlerin üstadı olan Sharon Stone her zaman bu listede en başlara oynayacaktır.







Bir teori de "Kuantum Alan"ında en az 30 yıldır kayıp olan Janet'ın "sonsuz" hale gelmesi. Alanda, yaşam süresinin yarısını harcayanlarda bu durum görülüyor. "Sonsuz" olanın uzaya ve zamana hükmedebildiği bu ortamı, Marvel Sinematik Evreni'nin yöneticileri tarafından nasıl filmin içine yedirileceği ise tahmin edeceğiniz üzere pek belli değil. Böyle bir hikayeyi Ant-Man filmine takmak zorlu olsa da bir yandan da muhteşem olacaktır. Çünkü böylece Infinity War'ın "sonsuz" güçlü Thanos'una karşı verilen mücadelede de bu filme eklenirse yepyeni bir karışım ortaya çıkabilir. Bu bir devam filminden çok Ant-Man'in, Infinity War içinde kaynamasına sebep olur. Hatta kendi başına bağımsız film serisi bile gelebilir.







Tabi bütün bu söylediklerimiz biraz da spekülasyon. Sadece film içinde ve çizgi romanlardan gördüklerimizi birleştirip bir nevi hayaller kuruyoruz. Ancak bildiğim bir şey varsa bu da Marvel'a karşı umutlu olmak. Çünkü onlar hiçbir hayranının hayalini yarım bırakmayacak kadar sıkı çalışan bir ekip.







AHMET TOĞAÇ