31 Mart 2018 16:38 Antep Fıstığı filmi yeniden! Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.

Antep Fıstığı adlı komedi filmi Şubat 2018'de ülkemizde vizyona girmiş,70 binin üzerinde gişe rakamıyla Gaziantep'te bir rekor kırmıştı.Zeugma Yapım şirketi ise bunun üzerine filmin 6 Nisan’da Türkiye’de yeniden gösterime gireceğini açıklamıştı.

Antep Fıstığı filminin bu akşamki (Cumartesi) özel gösterimi için biletler bugünden itibaren satışa sunuldu. Filmi Şubat vizyonu zamanında izlememiş olanlar bu özel gösterim gecesine katılarak, filmi oyuncularla beraber izleme şansına sahip olacak. Gaziantepli sinema izleyicilerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür anlamındaki gecede filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve Orhan Uslu’nun yanısıra Uğurkan Erez, Hakan Akkaya, Çeled Uşaglar ekibi ve filmin yönetmeni Oğuz Yalçın orada olacaklar.

Film Almanya’da doğup büyümüş olan Simge’nin, hasta olan dedesinin tüm malını Gaziantepli biri ile evlenme şartı ile kendisine bırakmaya karar verdiğini duyması üzerine yaşadıklarını konu alıyordu. Bakalım yeniden vizyon şansı bu yapıma neler kazandıracak.