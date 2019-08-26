Antlers korku salmaya geliyor

Altın Küre ödüllü oyuncu Keri Russell’ın başrolünü üstlendiği korku yapımı Antlers’ten ilk fragman yayınlandı. En son Hostiles ile adından söz ettiren Scott Cooper‘ın yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcıları arasında Oscar ödüllü ünlü yönetmen Guillermo del Toroyer alıyor.

Nick Antosca‘nın The Quiet Boy isimli kısa hikayesinden beyazperdeye uyarlanan Antlers’in oyuncu kadrosunda Russell’a; Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, JT Corbitt, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan gibi isimler eşlik ediyor.

Film, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle yakınlaşmaya başlayan genç bir öğretmenin hikayesini konu alıyor. İkili yakınlaştıkça öğretmen, öğrencisinin babasının ve kardeşinin ölümcül sonuçları olabilecek bir sır sakladığını keşfeder. Çocuğu korumasına alan öğretmen, hayal gücünün de ötesinde korkulara karşı hayatta kalmak için mücadele etmeye başlar...

Film, 2020 tarihinde seyircilerin karşısına çıkacak.