Star Trek filmlerinde Chekov'u canlandıran Anton Yelchin, evinin yakınlarında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Polis sözcüsünün E!'ye yaptığı açıklamaya göre, garajı ile cadde arasındaki yolda kendi aracının arkasında bulunan Yelchin, araç geriye doğru kaymaya başlayınca güvenlik bariyerleri ve aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetmiş. Prova için arkadaşlarıyla buluşmaya hazırlanan Yelchin'in cansız bedeni evinin bahçesinde buunmuş.
20 Haziran 2016 08:51
Anton Yelchin hayatını kaybetti
27 yaşındaki Star Trek oyuncusu Anton Yelchin, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Yorumlar
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Yazık olmuş. :(
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