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20 Haziran 2016 08:51

Anton Yelchin hayatını kaybetti

27 yaşındaki Star Trek oyuncusu Anton Yelchin, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Star Trek filmlerinde Chekov'u canlandıran Anton Yelchin, evinin yakınlarında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Polis sözcüsünün E!'ye yaptığı açıklamaya göre, garajı ile cadde arasındaki yolda kendi aracının arkasında bulunan Yelchin, araç geriye doğru kaymaya başlayınca güvenlik bariyerleri ve aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetmiş. Prova için arkadaşlarıyla buluşmaya hazırlanan Yelchin'in cansız bedeni evinin bahçesinde buunmuş.

Anton Yelchin
1989 doğumlu oyuncu, ailesiyle birlikte Sovyetler Birliği'nden ABD'ye taşınarak hayatını orada sürdürmeye başladığında henüz bebekti. 2000 yılında ER isimli bir diziyle ilk televizyon performansını sergiledikten sonra Hearts in Atlantis, Alpha Dog ve Charlie Bartlett gibi birçok projede yer almıştı. 2009 yılındaki Star Trek filmiyle de ismini daha çok duyurma şansını bulmuştu. Aynı yıl, Terminator: Salvation'da da rol almıştı.
CVelchin, 2013 yılında vizyona giren aynı serinin devam filmi Star Trek Into Darkness'te ve yakın zamanda vizyona girecek olan Star Trek: Sonsuzluk'ta da rol almıştı. Oyuncunun bitmek üzere olan iki filmi de bulunuyordu. Game of Thrones'tan Peter Dinklage ile rol paylaştığı bilim kurgu yapımı Rememory ve Kelsey Grammer ile birlikte oynadığı Trollhunters.



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Star Trek Sonsuzluk
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