Aquaman 'milyar dolar' kulübünde

Uluslararası Film Veri Tabanı'nın (IMDB) sayılarına göre Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği DC’nin süper kahraman filmi Aquaman, 17 Ocak itibari ile 1 milyar 37 milyon 906 bin dolar hasılat yaparak 37 yapımdan oluşan '1 milyar dolarlık filmler' kulübüne adını yazdırdı.

Dünya tarihinin en çok kazandıran filmleri listesinde yönetmenliğini James Cameron'ın yaptığı 2009 yapımı Avatar filmi 2 milyar doları aşan gişe rekoru ile birinci sırada yer alıyor. Avatar'ı yine Cameron imzası taşıyan 1997 yapımı Titanic filmi takip ediyor. Avatar gibi birden fazla kez gösterime girme şansı bulan Titanic de 2 milyar dolar gişe sınırını aşmış durumda.

Zirve'nin üçüncü filmi ise 2015 yılında gösterime giren Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: Güç Uyanıyor). Lost dizisi ile adından dünya çapında söz ettiren J.J. Abrams'ın yönettiği Star Wars: The Force Awakens da dünya genelinde 2 milyar dolardan fazla hasılat yaptı.

10. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011)



1,341,511,219$

9. Black Panther (2018)



$1,346.1 milyon dolar

8. Avengers: Age of Ultron (2015)



1,405,403,694$

7. Furious 7 (2015)



1,516,045,911$

6. The Avengers (2012)



1,518,812,988$

5. Jurassic World (2015)



1,671,713,208$

4. Avengers: Infinity War (2018)



2,044,694,630$

3. Star Wars: The Force Awakens (2015)



2,068,223,624$

2. Titanic (1997)



2,187,463,944$

1. Avatar (2009)



2,787,965,087$

En çok gişe yapan ilk 10 filmin ardından liste şu şekilde sıralanıyor:

11) Star Wars: The Last Jedi (1 milyar 332 milyon 244 bin 774 dolar, 2017)

12) Jurassic World: Fallen Kingdom (1 milyar 309 milyon 484 bin 461 dolar, 2018)

13) Frozen (1 milyar 276 milyon 480 bin 335 dolar, 2013)

14) Beauty and the Beast (1 milyar 263 milyon 521 bin 126 dolar, 2017)

15) Incredibles 2 (1 milyar 242 milyon 770 bin 554 dolar, 2018)

16) The Fate of the Furious (1 milyar 236 milyon 5 bin 118 dolar, 2016)

17) Iron Man 3 (1 miyar 214 milyon 811 bin 252 dolar, 2013)

18) Minions (1 milyar 159 milyon 398 bin 397 dolar, 2015)

19) Captain America: Civil War (1 milyar 153 milyon 304 bin 495 dolar, 2016)

20) Transformers: Dark of the Moon (1 milyar 123 milyon 794 bin 79 dolar, 2011)

21) The Lord of the Rings: The Return of the King (1 milyar 119 milyon 929 bin 521 dolar, 2003)

22) Skyfall (1 milyar 108 milyon 561 bin 13 dolar, 2012)

23) Transformers: Age of Extinction (1 milyar 104 milyon 54 bin 72 dolar, 2014)

24) The Dark Knight Rises (1 milyar 84 milyon 939 bin 99 dolar, 2012)

25) Toy Story 3 (1 milyar 66 milyon 969 bin 703 dolar, 2010)

26) Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

27) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

28) Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

29) Despicable Me 3 (2017)

30) Jurassic Park (1993)

31) Finding Dory (2016)

32) Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)

33) Alice in Wonderland (2010)

34) Zootopia (2016)

35) The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

37) The Dark Knight (2008)

38) Aquaman (2018)