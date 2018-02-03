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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Şubat 2018 14:22

Ara Güler'in filmi !f İstanbul'da olacak

Ara Güler’in Yönettiği tek film olan Kahramanın Sonu, Yeşim Ustaoğlu’nun sunumuyla !f İstanbul’da olacak!

Ülkemizin en değerli isimlerinden Ara Güler’in tek yönetmenlik denemesi olan Kahramanın Sonu, Yeşim Ustaoğlu’nun sunumuyla 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali gösterilecek.

15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programına son anda dahil olan iki film, özellikle sinefiller ve sanat tutkunları için büyük heyecan uyandırıyor.
!f İstanbul programında karşımıza çıkacak sürpriz gösterimlerinden ilki, yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in 1975’te çektiği ve dünyada çok az gösterim olanağı bulmuş filmi Kahramanın Sonu. Güler’in I. Dünya Savaşı’nda ölüme mahkum edilen Yavuz Zırhlısı’nın hikâyesini anlattığı ve 16 mm çektiği film, İlhan Mimaroğlu’ndan Ruhi Su’ya, eklektik müzikle yaratılmış avangart kurgusu, arşiv fotoğrafları ve gerçeküstücü canlandırmalarıyla sinemamızın en özel yapımlarından birine dönüşüyor. Festivalde tek gösterimi yapılacak filmin gösterimi, dostlukları uzunca bir geçmişe dayanan Yeşim Ustaoğlu ve Ara Güler’in sohbetiyle devam edecek. 70 yılı aşkın zamandır belleğimiz olmuş Ara Güler, rol aldığı Otel (1992), İz (1994) ve Güneşe Yolculuk (1999) filmlerinin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu ile Kahramanın Sonu’nun hikâyesini konuşacak.
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