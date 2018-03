Aradaki farkı bulunuz

Orjinal hikaye nasıl olmalıdır? Hangi hikaye bir başkasından etkilenmeden ortaya çıkabilir ki? Bu orjinallik meselesi sadece sinemada değil sanatın hatta hayatın bütün alınında tartışılan bir konudur. Ancak şimdi etkilenmeyi biraz abartıp birbirine fazlası ile benzeyen filmleri karşılaştırsak nasıl olur? Acaba gerçekten küçük etkileşimlerle mi yeni filmler oluşturmuşlardır yoksa hepsi birer azılı "kopyacı" mıdır?





C Blok - A Short Film About Love

Zeki Demirkubuz'un edebiyat alanındaki etkilenimlerinden sonra herhalde sinema alanındaki hocası "Krzysztof Kieslowski"dir. Yönetmenin sinemaya ilk adımını attığı yapımında ise bu etkiler hiçbir filminde olmadığı kadar çok görünür. İçerik bakımından Kieslowski'nin A Short Film About Love filmine benzeyen film bazı sahneleri ile bire bir olarak A Short Film About Killing'i andırmaktadır. Mekan ve kamera kullanımlarında da yine A Short Film About Love'yi andıran filmin bütünü Kieslowski vari bir bütünlükle beyazperdeye yansıyor.





Rashomon - A Separation

Rashomon, Oscar'da Yabancı Dalda En İyi Film ödülünü almanın yanı sıra Asya sinemasını dünyaya tanıtan film olmuştur. Anlattığı farklı gerçeklik öyküleri ile gerçeğin göreceli olduğu felsefesine vurgu yapan film hem tematik hem de teknik anlamda kendinden sonraki birçok filmi etkilemişti. Bunlardan "A Separation"u seçmemizin sebebi ise içerik ve teknik "akrabalığın" yanı sıra filmin, bir Asya ülkesi olan İran'dan çıkması da etkili olmuştur. Ancak Kurosawa'nın Rashmonon'da oluşturduğu birçok şeyi Asghar Farhadi "Bir Ayrılık"ta felsefik zeminden "bulmaca" zeminine taşıyor. Bu şekilde de Rashmomon'dan etkilenmesine rağmen onun ulaştığı seviyenin çok altında kalıyor.





Karınca Z - Bir Böceğin Yaşamı

Ortada iki adet "karınca" hikayesi olunca ikisinin de birbirine benzememesi olanaksız. "Her iki insan filmi birbirine benzemek zorunda mı?" diye haklı bir çıkış yapabilirsiniz ama bunlar gerçekten birbirine benziyor. Karınca Z de Karınca Flik de karıncaların işçişiğinin buram buram hissedildiği karakterlerdir. İkisinin de ortak derdi, daha güzel bir yaşam idealidir. Biri, sömürüldüğü ülkesini rahatça yaşayacağı bir mekana çevirmek için direnirken öteki "karıncalar cennetini" bulmak için bulunduğu yerden kaçmaya çalışmaktadır.





Truman Show - Ed TV

İki filmi de izleyenler Truman Show'un daha dramatik boyutlarda ve çok daha komplike bir evrende geçtiğini hatırlayacaktır. Ancak Ed TV'de fikri boyutlarda Truman Show'un çok benzeri. Truman ile Ted arasındaki tek fark bilinç düzeyleri. Truman doğduğundan beri bilinçsiz olarak bu olaya maruz kalırken Ted, TV için farklı tatlar arayan bir kanalın yeni şovmeni olur. Eğer hayatın TV ekranlarında 24 saat boyunca gösteriliyorsa bunun sende ciddi bir etkisi muhakkak olacaktır. Tabi bu durum Truman için farklı Ted için farklı düzeylerdedir. Yine de insanlar kendilerini onların yerine koymaktan çok hoşlanmaktadır.





Knock Knock - Funny Games

Muhtemelen liste içinde en çok birbirine benzeyen film bu başlıktakilerdir. Durup dururken masum insanların evini basıp onlarla "oyunlar" oynayan azılı psikopatların hikayesi birçok seyici tarafından ilgi ile izlendi. İnsanlar bir yanda işkence altındakiler acırken bir yandan da psikopatların oyunlarından haz duyar. Bu iki his, filmin içeriğindeki gerginlikle birleşerek daha da büyür. İki filmin arasındaki farklara gelelim. Filmlerdeki şiddet her ne kadar "sebepsiz" olarak görülmeye müsaitse de Knock Knock'ta cinsel bunalım, Funny Games'te ise politik tavır öne çıkmaktadır.





Matrix - Equilibrium

Hikaye yapıları her ne kadar birbirinden farklı olsa da iki filmin de beyazperdeye yansıyan görüntülerinde büyük benzerlikleri fark etmemek imkansız. Matrix'te gerçek sanılan dünyadan, aslında "gerçek olan dünyaya" yapılan bir yolculuk konu edilirken Equilibrium, tamamen alternatif bir zamanda geçmektedir. Yine de teknik manada Matrix'ten etkilenen filmler dalgasında kendine biraz olsun ayrıksı bir yer bulabilen Equilibrium, "kopya Matrix"ten öte bir haldedir. Çünkü o varolan yapıyı ve hikayeyi kopya etmek yerine Matrix'in oluşturduklarını yeni bir hikayede, kendi içinde uyarlamayı tercih etmiştir.





Friends with Benefits - No Strings Attached

Özellikle 60-70'li yıllarla beraber kadının cinsel kimliğinin net şekilde ortaya konduğu filmlerden sonra sinema giderek özgürleşti. Ana akım sinema anlayışı da bu yeniliğe ayak uydurmak zorundaydı. Kadınlar masum arzu nesneleri olmaktan uzaklaştılar. Bu iki film de bu yenileşmenin Hollywood'daki örneklerindendir. Romantik komediler artık "hanım hanımcık" kızlar yerine cinselliğini istediği ile paylaşan kadınlara evrilmiştir. Ancak ana akım yine ana akımdır. Fark ettirmeden de olsa katı kurallarını uygulayacaktır. Hiçbir sevgili ya da eş sıfatları olmadan sadece cinsel birleşme üzerine ilişki yaşayan çiftlerin ilerleyen zamanda birbirlerine aşık olması başka türlü nasıl açıklanabilir ki?



