Etkileyici hikâyesi ile seyirciyi içine çekecek serinin ikinci filmi olan ‘Araf 2’in başrollerini Emre Kızılırmak, Cevahir Turan, Kaan Songün, Recep Aktuğ, Şahin Sekman, Fatih Dağıdır, Reyhan İlhan ve Caner Gezen paylaşırken yapımcılığını ise Biray Dalkıran, Asuman Şener ve Mert Güner üstleniyor. Altın Portakal Film Festivali’ne kabul edilen ve yarışan ilk korku filmi olan ‘Araf’ filminin devamı olan ‘Araf 2’ 4 Ocak’ta vizyona girecek.

Uzun süredir beklenen "Araf 2" için geri sayım başladı. 4 Ocak’ta izleyici ile buluşacak film dört farklı kamera ile özel çekim teknikleri kullanılarak, İstanbul’da Mevlanakapı’da çekildi.

Filmin konusuna gelince …. “Kübra ve Ahmet birbirlerini çok seven bir çifttir. Mutlu bir evliliği olan çiftin hayatlarında her şey yolundadır; ta ki anlam veremedikleri olaylar yaşayana kadar. Kübra bir süredir tuhaf olaylara maruz kalınca çift soluğu doktorda alır. Doktorlar genç kadına sara teşhisi koyar. Ancak Kübra’nın yaşadıklarını öğrenen köyün imamı, ona cin musallat olduğunu söyler. Ahmet yaşananlara bir türlü anlam veremez. Tam da bu sırada Kübra’nın babaannesinin ölümü ve kilitli bir dolabın içinde muska bulunması durumun ciddiyetini artırır. Yaşadığı korkunç şeyler karşısında ne yapacağını bilemeyen Kübra gün geçtikçe daha da kötüleşir. Genç kadına musallat olan cin acımasız bir cin kabilesinden olan Cühenna Kabilesi’nin Padişahıdır. Kübra, başına musallat olan bu cinden kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır”