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28 Mart 2018 09:25

Arapsaçı filminden yeni fragman!

Komedi türündeki film Cuma vizyonda



Çekimleri İstanbul'da tamamlanan, birbirinden ünlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Arapsaçı’ filminin yeni bir fragmanı yayınlandı.


Bu Cuma (30 Mart) vizyona giren filmde, eski bir oyuncunun şöhretli zamanlarından kalan ceket, tesadüfler sonucu alakasız insanların hayatlarını kesiştiriyor. Ceketin içinde büyük ikramiye çıkmış loto kuponu var ama bundan kimsenin haberi yok. Olaylar arapsaçına nasıl dönecek göreceğiz.


Filmde Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Köksal Engür, Cihan Ercan, Füsun Demirel, Ünal Yeter gibi isimler yer alıyor. Ömer Faruk Yardımcı'nın ise ikinci uzun metraj filmi.


Ve işte o fragman


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    Arapsaçı
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