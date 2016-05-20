Arınma Gecesi seçime gidiyor

2013'te ilk filmi vizyona giren "Arınma Gecesi"nin 3 filminden yeni fragman yayınlandı. Kendine sağlam bir kitle oluşturmaya başlayan serinin yeni filminden gelen fragman muhakkak ki hayranları heyecanlandırmıştır. Ancak 2013'ten beri filme getirilen bazı eleştirilerin de yeniden alevlenmesine sebep verdi.







Film, birçoğumuzun bildiği üzere alternetif zamandaki bir Amerika'da geçmektedir. Yeni gelen hükümet, halkına ilginç bir yaşam sunmaktadır. Onlara, yılın bir gününde 12 saat boyunca istedikleri suçu işleme imkanı verir. Bu sayede insanlar, içlerindeki nefretten ve yabani dürtülerden tek günde kurtulup yıl boyunca suç işlemeyeceklerdir. İlk olarak hem teoride hem pratikte işler herkes için mükemmelken bazı şeyler değişme uğrar.







Film ilk çıktığında bu yaratıcı fikir birçok kişiyi sinemaya çekmişti. Ancak birçok seyirci, salonlara gittikten sonra o yaratıcı fikrin hikayesini beğenmedi. Bu da filmin vizyona çıktığı haftasonunda çektiği seyircinin öteki tüm vizyon süresine neredeyse eşit olmasını sağladı.







Serinin ilk yapımını, tek mekanda geçen filmler kategorisine dahil edebiliriz. Filmin büyük çoğunluğu sadece evde geçmekteydi. İkinci filmde ise filmin yaratıcıları, muhtemelen seyircilerin merak ettiği "Arınma gününde sokakta ne oluyor?" sorusunu yanıtlayıp onları tatmin edebilmek için kameralarını yeni Amerika'nın sokaklarına çevirdiler.







Seyircilerin sokakta bulduğu şey ise evden çok farklı değildi. Sadece daha uzun koridorlu bir evden bile bahsedebiliriz sokaklar için. Daha önceden dediğimiz gibi, yaratıcı fikri sayesinde kendine ciddi bir kitle oluştursa da "Arınma Gecesi"nden çok daha fazla şey bekliyoruz.







Serinin bu üçüncü filminde ise arınma gecesi yavaş yavaş devletin ve Amerika halkının başına dert olmaya başlıyor. "The Purge: Anarchy" filminin finalinde belirgin bir biçimde ortaya çıkan devrimci grup anarşiyi iyice kökleyecektir.







"Election Day" yani seçim yılı altbaşlığı ile vizyona çıkacak filmde ana hikaye öteki filmden tanıdığımız Frank Grillo ve onun korumakla yükümlü olduğu Senatör Charlene Roan (Elizabeth Mitchell) etrafında gelişiyor. Arınma gecesini kaldırmaya çalışan Roan, Grillo'nun hayat verdiği çavuş karakteri sayesinde, kendini zorlu bir arınma gecesinin içinde güvende olmak zorunda bulur.







Her ne kadar film, iyi veya kötü eleştirilere maruz kalsa da bu yaratıcı aklın hikayesini izlemek için birçok kişi 1 Temmuz'da sinema salonlarına akın edecektir.



AHMET TOĞAÇ