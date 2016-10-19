Arınma Gecesi serisinin geleceğiyle ilgili bilgiler geliyor

Önce spoiler uyarısı: Eğer The Purge: Election Year (Arınma Gecesi: Seçim Yılı) filmini henüz izlemediyseniz bu yazıyı okumamanızı öneririz. Üçüncü filmle ilgili spoilerlar ile karşılaşmanız olası.











The Purge: Election Year'ı (Arınma Gecesi: Seçim Yılı) izleyenler, serinin daha da büyüyerek çok daha geniş bir seriye dönüşme ihtimalini bulunmadığını düşünüyor. Filmin sonunda Senatör Charlie Roan seçimi kazanmış br büyük bir arınma hafta sonu ilan etmişti. Ancak Arınma Gecesi serisinde artık bu geceler veya hafta sonları oldukça sıradanlaşmaya başladı diyebiliriz. Evet, hala izlemesi keyif veriyor olabilir. Yine de üç koca fimlin sonunda fikrin orijinalliği, kendi kendisini tüketmiş olabilir. Bu yüzden olsa gerek, bazı eleştirmenler ve izleyiciler arınma geceleri etkisini kaybetmiş durumdayken serinin de devam etmesini anlamsız buluyor. Cinema Blend'den Eric Eisenberg, bu konuyla ve serinin geleceğiyle ilgili fikirlerini alabilmek için yönetmen ve senarist James DeMonaco ile konuşmuş. James DeMarco üç filmdir ne olursa olsun The Purge serisini oldukça başarılı bir şekilde yaratmış ve bugüne kadar taşımış bir kişi. Bunu tartışmaya açmak oldukça anlamsız. Bakalım DeMarco, seriyle ve serinin geleceğiyle ilgili ne düşünüyor.

Eisenberg öncelikle Demarco'ya The Purge 4'ü sormuş. Serinin yeni filmiyle ilgili DeMarco'nun verdiği ilk bilgi, yine senaryosunu yazacağını ancak yönetmeeyi düşünmediğiymiş. Üstelik film, ilk üç filmin anlattıklarından daha öncesini anlatacak gibi görünüyor. Yani bu "arınma gecesi" kavramının nasıl ortaya çıktığına film çok daha fazla odaklanacak. DeMarco şunları söylüyor:

"Yeni filmi yöneteceğimi düşünmüyorum. Geriye gidip tüm bu öykünün nasıl başladığını anlatmaktan yanayım. Yani daha çok 'Pekala bu üçleme bitti, ancak şimdi artık tüm bu işlerin nasıl bu noktaya geldiğini ve nasıl ya da kim tarafından bitirilmeye çalıştığını anlatmalıyız. Tüm bunların nasıl ortaya çıktığını birlikte görelim' demeliyiz izleyiciye. Bu ülke nasıl oldu da her sene bu acımasız çılgınlığı kabul eder hale geldi? Bunun ilginç bir yanı olduğunu düşünüyorum. Yeni filmi yönetmek istediğimi sanmıyorum. Bunu vurgulayabilirsiniz. Yazarım ya da hiç yoktan yapımcılığını üstlenirim. Bunu da özellikle benim istediğim noktada kalmasını sağlamaya çalışmak için yaparım."











Purge / Arınma Gecesi serisine aşina olmayanlar için serinin ne anlattığından biraz bahsedecek olursak; ABD'de 12 saatliğine bir Arınma Gecesi düzenlenerek bu Arınma Gecesi içerisinde birkaç istisna dışında tüm suçların işlenebilmesine izin verilmesini konu ediniyor film. Seyricilerin koltuklarının arkasına saklanmasını ve gözlerini kapatmaya çalışmasını başarılı bir şekilde sağlıyor seri. Ancak seriyle ilgili tek haber bu da değil. Geçtiğimiz hafta içerisinde Arınma Gecesi serisinin televizyon dizisinin de yapılacağıyla ilgili haberler aldık. Bu da oldukça önemli bir haber.

Üç filmden oluşan ve DeMarco'ya göre dördüncü filmi de gelecek olan The Purge serisi, son yılların başarılı sinema ürünleri içerisinde yer alıyor. Her film, bir öncekinin gişe başarısını geride bırakmayı başardı ve bu da serinin geleceğinin oldukça parlak olduğunu düşünmemizi kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde başarıyor. Arınma Gecesi: Seçim Yılı geçtiğimiz hafta Blue-ray ve DVD formatlarında satışa sunuldu. Bununla birlikte DeMarco, serinin tek heyecanlandıran haberinin yeni film olmadığını belirtti. Purge serisi, bir televizyon dizisiyle de hayranlarının başını döndürmeyi hedefliyor. DeMarco'ya bu konuyla ilgili fikri ve gelişmeler sorulduğunda şöyle yanıtlıyor:

"Bunu gündeme getirmen ilginç oldu. Antoloji benzeri bir şey olacağını söyleyebilirim. Ancak antolojiden çok , birbirinin içine geçmiş öyküler oluşacağını söyleyebilirim. Böyle bir fikirle geldiler. Ben de flashback'lerin kullanıldığı bir projenin verimli olabileceğini söyledim."

Toplamı 10 saate yakın olacağı düşünülen (10 bölüm de diyebiliriz buna) dizi, henüz proje aşamasında. Neden televizyon dizisine sıcak baktığını ise DeMarco 90 dakikayla sınırlandırılmış tek bir yapım yerine, daha uzun sürebilen ve daha derinlere dalarak bir "Arınıcı"nın zihnine de girilmesini sağlayabilen bir yapımın çok daha başarılı ve verimli olabileceğini söylüyor. Böylece ülke sakinlerinin bu suç odaklı geceye dahil olmalarını sağlayan temel motivasyona daha çok eğilebilineceğini düşünüyor.

"Filmde yapabileceğiniz ve gösterebileceğiniz şeylerın süreyle kısıtlanıyor olması, beni televizyon dizisi fikrine yakınlaştırıyor. Nüansların içerisine ve kompleksliğe filmle giremiyorsunuz. O gecenin rahatsız ediciliğini filmle ortaya koyamıyormuşuz gibi hissediyorum. Tutkudan ya da intikam isteğinden kaynaklandığı çok da önemli değil, ancak flashback anlatısıyla bir televizyon dizisinde olayların içine dalmak ve karakterlerin motivasyonunu incelemek çok daha kolay olacak. "

Bu detayların planlandığını da dikkate alırsak, öyle görünüyor ki Purge serisinin televizyon dizisi formatında yayınlanan yeni halini görmek için çok da uzun bir zaman beklemeyeceğiz. Net bölüm sayısı ya da süre ile ilgili bile bir fikir oluşmuşken Arınma Gecesi, dizi olarak karşımıza yakın zamanda çıkacak diyebiliriz. Hatta belki gelecek sene?

Serinin hayranlarını heyecanlandıran The Purge dizisi haberi, bu konuyu dikkatle takip etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan film serisi, uzunca bir süre daha gündemimizde olacak belli ki.