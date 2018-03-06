Arnold Schwarzenegger Terminator 6 dedi!

Yönetmen koltuğunda Deadpool’a da imza atmış olan Tim Miller’ın oturacağı yeni filmin, serinin 2’nci halkası Terminator 2: Judgment Day'in devamı niteliğinde olacağını ve kendisinin de bu projede yer aldığını açıklayan Schwarzenegger, Arnold hayranları için oluşturulmuş olan web sitesine açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, “ Terminatör 6'nın çekimlerine bu yaz, Haziran ayında başlıyoruz ve Ekim'e kadar sette olacağız. Ben T-800 modeli olarak geri döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Tim Miller'ın yönetmenliğindeki bu film harika olacak, Jim Cameron da bir nevi projeyi süpervize ediyor olacak." şeklinde konuştu.

Gişede sağlam bir başarı elde edilirse film yeni bir üçlemenin ilk halkası olarak planlanıyor. Terminator: Genisys’, maalesef gişede beklenen başarıyı elde edememişti. Cameron bir yandan Avatar'ın devam filmiyle meşgul.





