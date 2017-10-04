Arnold'un kopyası





Arnold Schwarzenegger, oğlu Joseph Baena'nın 20. yaşını bir mesajla kutladı.



70 yaşındaki Schwarzenegger, oğlu ile birlikte spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı şu notu yazdı: "Doğum günün kutlu olsun Joseph! Sen harika bir çocuksun ve harika bir spor arkadaşısın. Her yıl daha da güçlü ve daha da akıllı oluyorsun. Seninle çok gurur duyuyorum. Seni seviyorum."



Bu benzerlik yıllar geçtikçe daha da artıyor. Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'in 20 yaşındaki oğlu, adeta kendi gençliğinin kopyası.Arnold Schwarzenegger, oğlu Joseph Baena'nın 20. yaşını bir mesajla kutladı.70 yaşındaki Schwarzenegger, oğlu ile birlikte spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı şu notu yazdı: "Doğum günün kutlu olsun Joseph! Sen harika bir çocuksun ve harika bir spor arkadaşısın. Her yıl daha da güçlü ve daha da akıllı oluyorsun. Seninle çok gurur duyuyorum. Seni seviyorum."



Arnold Schwarzenegger ve oğlu Joseph Baena arasındaki çarpıcı benzerlik fark edilmeyecek gibi değil.





Bu benzerlik en çok Joseph 18 yaşındayken dikkat çekmişti. Joseph yapılı vücudu ve kıvırcık saçlarıyla, 1982 yılında babasının hayat verdiği Conan karakterini andırıyordu.



Joseph, Terminatör'ün yıldızının 90'larda yaşadığı bir kaçamak sonucu doğan çocuğu. Joseph'in annesi Mildred Patricia Baena ya da kısaca Patty, Schwarzenegger'in evinde çalışan hizmetçiydi. Arnold, o zamanlarda Maria Shriver ile evliydi. Joseph'in babasının Schwarzenegger olduğu ise bundan çok daha sonra ortaya çıktı.



Joseph, Terminatör'ün yıldızının 90'larda yaşadığı bir kaçamak sonucu doğan çocuğu. Joseph'in annesi Mildred Patricia Baena ya da kısaca Patty, Schwarzenegger'in evinde çalışan hizmetçiydi. Arnold, o zamanlarda Maria Shriver ile evliydi. Joseph'in babasının Schwarzenegger olduğu ise bundan çok daha sonra ortaya çıktı.