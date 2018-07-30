30 Temmuz 2018 16:45 Aşk Bu Mu setinden ilk kare geldi 'Aşk Bu Mu?' filminin setinden ilk kare Instagram’dan geldi!

Afra Saraçoğlu, önceki gün Instagram hesabından yeni projesi 'Aşk Bu Mu?' filminin setinden partneri Kubilay Aka ile fotoğraf paylaştı. İkilinin fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.



Bir süredir aynı projede yer alacakları konuşulan Afra Saraçoğlu, önceki gün Instagram hesabından yeni projesi 'Aşk Bu Mu?' filminin setinden partneri Kubilay Aka ile Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. İkilinin fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ile ekranlarının fenomen dizisi 'Çukur'da rol alan Kubilay Aka, 'Aşk Bu Mu?' isimli filmin başrolünü paylaşıyor.

Afra Saraçoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile çıkan haberleri doğrulamış oldu. Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği filmin çekimleri önceki gün başladı. Afra Saraçoğlu, 'Gülüm' karakterine hayat verirken, Kubilay Aka da 'Umut' karakterini canlandıracak.