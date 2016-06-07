Aşkı Gerçek Hayatta da Bulmuş Çiftler

1. F.R.I.E.N.D.S.: Rachel Green & Ross Gellar

Rachel ve Ross'un 10 sene süresince bir ayrı bir barışık, bir hamile bir değil, unutulmaz bir ilişkileri oldu. Rachel ve Ross'un 10 sene süresince bir ayrı bir barışık, bir hamile bir değil, unutulmaz bir ilişkileri oldu.



O dönem Brad Pitt ile evli olan Jennifer Aniston şu anda Justin Theroux ile evli. David Schwimmer'ın ise sanatçı eşi Zoë Buckman'dan Cleo Buckman isimli bir kızı var.



2. The O.C.: Summer Roberts & Seth Cohen

İlkili artık beraber değil. Adam Brody, Leighton Meester ile evlendi (Gossip Girl'de Summer Roberts'ın benzeri Blair Waldorf'u oynayan). Ağustos 2015'te Arlo Day adını verdikleri bir kızları oldu. Rachel Bilson ise Hayden Christensen ile evlendi ve Ekim 2015'te Briar Rose isimli bir kızı oldu. Seth o kendisinin farkında bile olmasa da Summer'a çocukluğundan beri aşıktı. Aşkları sette ve set dışında bir ayrı bir barışık devam etti, ki bu hayranlarını mutlu etti.İlkili artık beraber değil. Adam Brody, Leighton Meester ile evlendi (Gossip Girl'de Summer Roberts'ın benzeri Blair Waldorf'u oynayan). Ağustos 2015'te Arlo Day adını verdikleri bir kızları oldu. Rachel Bilson ise Hayden Christensen ile evlendi ve Ekim 2015'te Briar Rose isimli bir kızı oldu.



3. Sex & The City: Carrie Bradshaw & Mr. Big

Televizyon tarihindeki en romantik sağlıksız ilişkilerden biri, Aidan hayranları bile bu ikisi arasında özel bir çekim olduğunu kabul eder. Bilirsiniz kötünün iyisi.

Sex & The City başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker oyuncu Matthew Broderick ile evli ve çiftin bir oğlu ve iki kızı var. Bu arada Chris Noth ise Kanadalı oyuncu Tara Lynn Wilson ile evlendi ve 8 yaşında Orion Christopher Noth adında bir oğulları var.



4. Gilmore Girls: Rory Gilmore & Dean Forester

Gilmore Girls'un devam çekimleri geliyor ve muhtemelen bu çiftin birleştiğini görebiliriz. İster Logan'cı ister Jess'ci olun fark etmez ikisi de harika. Ama Dean'in Rpry'nin ilk gerçek aşkı olduğu ve ilklerin hiçbir zaman unutulmadığı tartışmasız bir gerçek.



5. Gossip Girl: Serena van der Woodsen & Dan Humphrey

İkili Gossip Girl'deki başarılı sahnelerinin yanısıra aynı zamanda hem sette hem set dışında örnek bir çift oldu. Penn Badgley ve Blake beraberdiler ama Gossip Girl çekimleri sırasında ayrıldılar.

Hayranlarının çoğu ilişkiyi unuttu çünkü Lively ve kocası Ryan Reynolds ikinci çocuklarını kucaklarına almayı beklerken daha tatlı bir çift olamazlardı. Badgley genelde sessiz takılıyor ve basında nadiren gözüküyor, ama o da hayatına Domino Kirke ile devam etti.



6. One Tree Hill: Peyton Sawyer & Lucas Scott

Brucas'a bir an sempati duymuştuk (ekranlardaki ilişkilerini ve ekran dışında evli olmaları göz önüne alındığında bunu nasıl yapmayabilirdik), ama sonra Lucas'ın Comet'ten beri Peyton için yaratıldığını hatırlıyoruz.

Chad Michael Murray ve Sophia Bush OTH hala yayındayken boşandılar ve Murray şu anki eşi Sarah Roemer ile evlendi. Hilarie Burton'ın oyuncu Jeffrey Dean Morgan'dan 6 yaşında Jeffrey Dean Morgan. isimli bir oğlu var.



7. How I Met Your Mother: Robin Scherbatsky & Barney Stinson

Aşırı şekidle rekabetçi olabilen iki sorunlu ve kalpsiz insanın mükemmel birer örneği. Evet birbirlerinin ruh ikizi olmayabilirler ama aşkları gerçekti. Sonuçta "The Robin".

Ekranlardaki bu çift ekran dışında gerçek olmadı. Neil Patrick Harris'nın David Burtka ile olan mutlu evliliğinden iki çocuğu var. Kanadalı oyuncu Cobie Smulders ie oyuncu Taran Killam ile evli ve çiftin 7 yaşında Shaelyn Cado adında bir kızları var.



8. True Blood: Sookie Stackhouse & Bill Compton

True Blood'daki vampir ve peri 2008'den beri ekranlarda ruh ikiziler ve 2010'dan beri gerçek hayatta evliler. Çiftin Eylül 2010'de ikiz bebekleri oldu.