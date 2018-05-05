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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Mayıs 2018 09:06

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Cuma sinemalarda!

Filmin ilk gösterimi, 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmişti.



Görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir'in üstlendiği bir diğer Onur Ünlü projesi olan "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" filminin senaryosu da Ünlü'ye ait. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar ve Fatih Artman 'ın yer aldığı filmin çekimleri geçtiğimiz Ekim ayında tamamlanmıştı. Filmin ilk gösterimi, 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmişti. Yeni vizyon tarihi ise 11 Mayıs Cuma.


Filmin konusu ise şöyle: Cinayet masası dedektifi Salim, içine kapanık bir adamdır. Eşinden ayrılan ve 3 yaşında bir kızı olan Salim, göz tedavisinin sonuç vermediğini ve zamanla tamamen kör olacağını öğrenir. Üzerinde çalışmaya başladığı cinayet davasında öldürülen kişinin karısı Handan Hanım’ın da kör bir piyanist olması, Salim için durumu daha da tuhaflaştırır. Dava süreci ilerledikçe Handan Hanım’a gönlünü kaptıran Salim, karşılık bulamayınca ilgisini cinayetin bir numaralı katil zanlısının kör karısı Leyla’ya yöneltir.


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    Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
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