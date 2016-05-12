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12 Mayıs 2016 09:28

Assassin’s Creed’den ilk fragman geldi

Beklenen film Assassin’s Creed’in ilk fragmanı yayınlandı.

Yapımcı şirket 20th Century Fox, Assassin’s Creed’in ilk fragmanını ve filmin bir afişini yayınladı. Fimde başrolü Michael Fassbender üstlenirken kendisine Michael K. Williams, Jeremy Irons ve Brendan Gleeson eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Macbeth’ten tanıdığımız Justin Kurrzel oturuyor.

Ubisoft yapımı Assassin’s Creed oyununun filmi olma özelliğini taşıyan yapım, Callum Lynch isimli bir karaktere yoğunlaşıyor. Callum Lynch, geçmişini ve bu geçmişle birlikte sahip olduğu güçleri keşfederek benzersiz bir yolculuğa çıkıyor.



Oyun, oldukça fazla ödül kazanmış ve başarılı bir seri haline gelmişti.2000'li yıllarda birçok farklı versiyonuyla serileşen Assassin's Creed oyunu, büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve bu başarı da filmin yolunu açmıştı.

Filmden ilk fotoğraflar birkaç gün önce yayınlanmış ve oldukça dikkat çekmişti. Fragmanda da filmin beklentileri karşılayacağı görülüyor.

Film, 21 Aralık 2016’da gösterime girecek.
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