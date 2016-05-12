Assassin’s Creed’den ilk fragman geldi

Yapımcı şirket 20th Century Fox, Assassin’s Creed’in ilk fragmanını ve filmin bir afişini yayınladı. Fimde başrolü Michael Fassbender üstlenirken kendisine Michael K. Williams, Jeremy Irons ve Brendan Gleeson eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Macbeth’ten tanıdığımız Justin Kurrzel oturuyor.
Oyun, oldukça fazla ödül kazanmış ve başarılı bir seri haline gelmişti.2000'li yıllarda birçok farklı versiyonuyla serileşen Assassin's Creed oyunu, büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve bu başarı da filmin yolunu açmıştı.