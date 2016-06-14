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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Haziran 2016 14:19

Assassin's Creed'den kamera arkası görüntüleri geldi

Filmin yapımcı şirketi Ubisoft, kamera arkası videosu yayınladı.

Süper kahraman filmleriyle birlikte bilgisayr oyunlarının da sinemada önemli yükselişiyle geçiyor 2016 yılı. Warcraft, Angry Birds gibi yapımlar derken önümüzdeki Aralık ayında da Assassin's Creed'in filmi vizyona girecek. Yoğun oyuncu kadrosuyla birlikte yayınlanan fragman da oyunun hayranlarını tatmin ettikten sonra büyük bir beklenti başladı. Bu beklentiyi biraz daha artırmak için filmin yapımcı şirketi, Assassin's Creed'in kamera arkası görüntülerden oluşan bir video yayınladı.

Michael Fassbender, filmin başrolünü üstleniyor. Marion Cotillard, Jeremy Irons, Michael K Williams ve Brendan Gleeson da Fassbender'a eşlik ediyor. Machbeth'te başarılı bir performans sergileyen Justin Kurrzel de filmin yönetmenliğini üstleniyor.
Ubisoft'un popüler bilgisayar oyunu Assassin's Creed'e dayanan film, Callum Lynch isimli bir karakter üzerinden ilerliyor. Filmin yapımında kullanılan yüksek teknoloji, oyunda yaşanan deneyimi neredeyse bire bir beyaz perdeye aktarmayı amaçlıyor.



Filmin 21 Aralık'ta gösterime girmesi planlanıyor. Bu kamera arkası videosuyla birlikte bir de afiş yayınlandı. Afiş oyunseverler tarafından beğeniyle karşılandı.


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