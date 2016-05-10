Sinemaya "20th Century Fox" yapımıyla uyarlanan video oyunu "Assassin's Creed"den yeni görüntüler yayınlandı. Michael Fassbender'ın başrol oynadığı filmde; Marion Cotillard, Michael K. Williams, Jeremy Irons ve Brendan Gleeson da rol alıyor.
2015'in son günlerinde vizyona giren Macbeth filminin yönetmeni olan Justin Kurzel, yine Fassbender ile çalışarak bu filmin de yönetmenliğini yapıyor. 41 yaşandıki Avustralyalı yönetmen 2005'ten bu yana sinema dünyasının içinde olsa da adını, son dönemlerde yaptığı ve yapmaya hazırlandığı işler ile dünyaya duyurmuştu.
Assassin's Creed'in oyununa aşina olanlara tanıdık gelecek hikayede Callum Lynch isimli başkarakterimiz, genetik hafızayı çözümleyen çığır açıcı bir teknoloji sayesinde 15. yüzyıl İspanya'sındaki atası Aguilar'ın maceralarını tecrübe etmeye başlıyor.
Oyun hayranları tarafından uzun süredir beklenen sinema filmi, yayınladığı bu fotoğraflarla beklentiyi daha da artırıyor. Oyuncuların bu video oyununa sempati duymasını sağlayan dönemsel atmosfer, filmde de iyi bir şekilde yansıtılmışa benziyor.
Gizli cemiyetleri içeren bu macera içinde suikastçilerle gizli gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz. Hem oyun hem de film sevdalılarını heyecanlandıran bu yapım, 21 Aralık 2016'da Amerika'da, 6 Ocak 2017'de de Türkiye'de vizyona girecek.
AHMET TOĞAÇ
10 Mayıs 2016 08:00
Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar
Türkiye'de 2017'nin başında vizyona girecek Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar geldi.
Sinemaya "20th Century Fox" yapımıyla uyarlanan video oyunu "Assassin's Creed"den yeni görüntüler yayınlandı. Michael Fassbender'ın başrol oynadığı filmde; Marion Cotillard, Michael K. Williams, Jeremy Irons ve Brendan Gleeson da rol alıyor.
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