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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Eylül 2018 12:56

Asyalılar zirve sarhoşu

ABD’de hafta sonu en çok tercih edilen yapım Crazy Rich Asians oldu.


Ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyan Crazy Rich Asians, Amerika sinemalarında 3 haftadır fırtına gibi esiyor. Sadece bu hafta sonu 22,235,000 milyon dolarlık hasılat elde eden film bu sayede 100 milyon dolarlık barajı aşmayı başardı. Kevin Kwan’ın çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan ve neredeyse kadrosundaki tüm oyuncuların Asyalı Amerikalılardan oluşan filmi, Jason Statham’ın tarih öncesi bir köpekbalığıyla uğraştığı Meg: Derinliklerdeki Dehşet (The Meg) filmi izliyor. 10 milyon 500 bin doları aşan haslatıyla ikinci sırada yer alan filmi, 7 milyon dolarla Tom Cruise’lu Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) yapımı takip ediyor.


Yine ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belli olmayan diğer bir yapım Operation Finale 6 milyon dolarlık hasılatıyla 4’üncü sırada yer alırken, Searching adlı yapım 6 milyon dolara yakın gişesiyle beşinci sıradaki yerini aldı. Son 5’te ise hasılat gelirlerine göre;Disney’in Christopher Robin’i, Alpha, The Happytime Murders, Spike Lee imzalı Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman) ve Mark Wahlberg’li Mile 22 filmi yer aldı.


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