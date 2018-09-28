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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Eylül 2018 14:30

Ata Demirer çiğköfteci oldu

Ata Demirer yeni filminde canlandırdığı 'Zekeriya Taştan' karakteri için Instagram hesabı açtı.


Ata Demirer’in çekimleri devam eden Hedefim Sensin filminde canlandırdığı 'Zekeriya Taştan'karakteri için bir de Instagram hesabı açıldı.


Önceki gün kendi sosyal medya hesabından film setinden bir kare paylaşan başarılı oyuncu, "İsmim Zekeriya, soyadım Taştan. Çiğköfteyi yaratmışım, yeni baştan” notunu yazdı.



Filmin yönetmenliğini üstlenenKıvanç Baruönüde aynı fotoğrafı sosyal medyada “Sizi çok sevdiğim bir abimle tanıştırayım. Zekeriya Usta, ona sorsan çiğköfteyi yeniden yaratan adam. Zekeriya Taştan! Kalbi temiz, işini seven dünya güzeli bir adam” notuyla yayınladı.

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği 'Hedefim Sensin'filminin 29 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.


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